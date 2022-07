1000 Grünröcke marschieren durch Drohne

Stemwede-Drohne

Nicht zu warm nicht zu kalt: ideale Wetterbedingungen für das Verbandsfest des Stemwederberg Schützenverbandes. Im Sommerwind flatterten in ganz Drohne die grün-weißen Fahnen. Mitglieder aus allen zwölf Schützenvereinen waren am Sonntag mitsamt den Spielmannszügen im Herzen Drohnes angetreten, um nach der Begrüßung auf dem Festplatz in der benachbarten Schießhalle um die begehrten Trophäen zu schießen.

Von Heidrun Mühlke