1000 gute Gründe für die Kirche

Paderborn

Unter dem Leitgedanken „Erzählen wir, was für uns zählt!“ startet das Erzbistum Paderborn mit dem Beginn des Liborifests an diesem Samstag die Initiative „1000 gute Gründe“. In der auf mehrere Jahre angelegten Aktion sollen unzählig viele Gründe gesammelt werden, die das Gute und die Freude am Glauben zur Sprache bringen. Mitmachen und eigene Perspektiven einbringen können alle Interessierten auf der Internetseite noch-ein-grund-mehr.de.