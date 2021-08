1000-jährige Eiche wird freigeschnitten

Borlinghausen

Gegen acht Uhr ist es am Mittwochmorgen, als an der 1000-jährigen Eiche in Borlinghausen die ersten Kettensägen aufheulen. Doch gefällt wird nicht das uralte Naturdenkmal, sondern angrenzende Bäume. So soll die Eiche wieder mehr Licht bekommen.

Von Daniel Lüns