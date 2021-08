1000 Menschen sollen in Lüchtringen feiern

Lüchtringen

Das Bezirksschützenfest in Lüchtringen soll stattfinden – zumindest dann, wenn die Coronaregeln das am ersten Wochenende im Oktober zulassen. Mit bis zu 1000 Menschen plant die Schützenbruderschaft St. Johannes am Samstag, 2. Oktober, einen bayerischen Abend in einem großen Festzelt. Der Kartenvorverkauf beginnt schon in wenigen Tagen. Am Sonntag, 3. Oktober, ist ein Festakt mit großem Umzug geplant.

Von Marius Thöneund