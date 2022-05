1000 Teilnehmer beim 25. Bürener Wandertag

Büren-Harth

Der Bürener Wandertag hat die zweijährige Corona-Zwangspause gut überstanden. Es hatte am Sonntag auf der Harth den Anschein, als hätten viele Menschen in der Coronazeit die Freude am Wandern in der Natur für sich neu oder wieder entdeckt. Einen neuen Teilnehmerrekord gab es zwar nicht, aber an die 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dabei. Bereits um 10 Uhr waren schon mehr als 500 Wanderer auf der Strecke.

Von Johannes Büttner