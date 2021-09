10.000 Schüler in 50 Jahren

„Sieht so unsere neue Schule aus?“, fragt Charlotte neugierig, als Torsten Schätz das große Modell vor den Eingang der Martin-Niemöller-Gesamtschule in Schildesche rollt. Und schnell versammeln sich weitere Schüler, die wissen wollen, wie die künftigen Gebäude geplant sind.

Mit dem Neubau an zwei Standorten, in dem 2026 der Unterricht starten soll, wird die mit 1500 Schülerinnen und Schülern größte allgemeinbildende Schule in Bielefeld eine große Veränderung erleben – aber mehr technisch als inhaltlich, ist Schulleiter Schätz überzeugt. Eine ereignisreiche Geschichte sie aber auch in den vergangenen Jahrzehnten gehabt. An diesem Freitag und Samstag feiert sie ihr 50-jähriges Bestehen – und ist damit die älteste Gesamtschule in ganz Ostwestfalen-Lippe, sagt Torsten Schätz.