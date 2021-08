100.000 Besucher auf der Gartenschau

Die Böhlkes seien durch den Grüffelo-Pfad und die einzigartigen Spielplätze auf die Gartenschau aufmerksam geworden und hätten deshalb einen Wochenendausflug nach Bad Lippspringe unternommen. An der Kasse erwartete die Familie dann die große Überraschung: Mitarbeiterin Christina Walter gratulierte und überreichte den Besuchern einen bunten Sommerblumenstrauß sowie einen Gutschein für eine Familien-Jahreskarte 2022. Damit steht weiteren schönen Familienausflügen nach Bad Lippspringe nichts mehr im Wege.

Aktuell lohnt sich ein solcher Ausflug auch in den Abendstunden: Noch bis Sonntag, 29. August, findet das Sparkassen-Waldleuchten in der Gartenschau statt. Die Kassen und der Einlass am Haupteingang an der Tourist-Information sind in diesem Zeitraum täglich bis 22 Uhr geöffnet. Die Beleuchtung beginnt jeweils bei Einbruch der Dämmerung und dauert bis Mitternacht. Ein 3G-Nachweis ist aktuell nicht nötig. In der Tourist-Information, in den Sanitärräumen und überall dort, wo der Mindestabstand zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann, ist allerdings ein Mund-Nasenschutz zu tragen.