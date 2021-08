100.000 Euro gespendet

Die Mitglieder der vier Bielefelder Rotary Clubs haben in einer schnellen und unbürokratischen Spendenaktion mehr als 100.000 Euro für die Opfer der Hochwasserkatastrophe gesammelt. Das Geld kam innerhalb kürzester Zeit zusammen und soll unmittelbar vor Ort helfen.

Vorausgegangen war ein Hilferuf des Rotary Clubs Hagen. Unmittelbar an Hagen grenzen die Ortschaften Altena, Hohenlimburg und Balve. Diese sind wie auch weitere Orte der Region um Hagen ebenfalls stark vom Hochwasser getroffen worden.

Anders als die noch stärker betroffenen Städte Altenahr, Erftstadt oder Bad Münstereifel standen Hagen und Umgebung jedoch nicht im Fokus der Medien und der bisherigen Spendenaktionen.

Die ersten Todesopfer der Katastrophe waren zwei Feuerwehrmänner in Altena, ein Dritter wurde dort dramatisch aus den Fluten gerettet. Der Präsident des Rotary Clubs Bielefeld-Süd, Peter Semmerling: „Inzwischen wird zwar viel aufgeräumt. Maschinen schaffen den Müll beiseite. Dennoch stehen viele Menschen vor den Ruinen ihres Lebenswerkes.“

In einem gemeinsamen Aufruf haben die Präsidenten der Rotary Clubs Bielefeld, Bielefeld-Süd, Bielefeld-Waldhof und Bielefeld-Sparrenburg ihre Mitglieder zu Spenden aufgerufen. Die Spendensumme ist bereits an den Schatzmeister Hermann Backhaus des Rotary Clubs Hagen weitergeleitet worden und fließt dort vollständig in konkrete Hilfs- und Unterstützungsprojekte vor Ort.

Thomas Meier-Vehring, Governor des Rotary Distrikt 1900: „Diese außergewöhnliche Spendenbereitschaft der Bielefelder Rotary Clubs ist eine große Hilfe für die Opfer der Hochwasserkatastrophe und ich bedanke mich ganz herzlich dafür.“