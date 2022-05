100.000 Euro gibt es aus Höxter

So wurden in diesem Jahr bereits eigenhändig Eichen an der Weser gepflanzt. Auch im Naschgarten in Holzminden soll wieder mitgearbeitet werden. Zu Weihnachten hatten die Clubmitglieder wieder viele Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder eingepackt. Von eigenen Mitgliedern produzierte Wasserflaschen und Gläser werden bei passenden Gelegenheiten durch Rotarierinnen und Rotarier für den guten Zweck verkauft. Großer persönlicher Einsatz erfolgte von zahlreichen Clubmitgliedern beim Sammeln von Sachspenden für die vom schrecklichen Krieg heimgesuchte Ukraine.

„Aber auch das finanzielle Engagement kommt nicht zu kurz“, so Dr. Helmut Frieden, beim Rotary-Club für die Projektsteuerung verantwortlich. So hat der Club aktuell über 100.000 Euro für Projekte ausgegeben beziehungsweise eingeplant. Größten Anteil hat daran die Ukraine-Hilfe, durch die viel Geld auch von zahlreichen Spendern außerhalb des Clubs gesammelt werden konnte. Aber auch für Umwelt- und Klimaschutzprojekte vor Ort und weltweit werden erhebliche Mittel bereitgestellt.

Der Rotary-Club Höxter hat den von Rotary weltweit ausgerufenen „Action-Day“, der am vergangenen Samstag, 21. Mai war, dazu genutzt, auf dieses vielfältige Engagement aufmerksam zu machen. Für diese lokalen und überregionalen Projekte setzen sich im Club Höxter über 50 Rotarierinnen und Rotarier ein. „Diese Bereitschaft für den Dienst am Nächsten durch tätige Hilfe und finanzielles Engagement gehört zu den Kernprinzipien von Rotary International“, fasst Achim Frohss das breite Aufgabenfeld zusammen.