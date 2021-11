100.000 Krokusse können jetzt erblühen

Dank vieler Spenden: Pflanzprojekt des Warburger Hüffertgymnasiums am Kälken soll am Donnerstag beginnen

Warburg

Die Nachhaltigkeits-AG des Warburger Hüffertgymnasiums ist am Ziel: Die Jugendlichen haben so viel Geld gesammelt, dass nun 100.000 Krokusse am Warburger Kälken in der Altstadt gepflanzt werden können. Die Arbeiten beginnen am 18. November.