102 neue Corona-Infektionen

Im Kreis Herford sind am Donnerstag im Vergleich zum Mittwoch 102 neue Corona-Fälle hinzugekommen. Aktuell sind 718 Personen infiziert. Insgesamt sind kreisweit bislang 14.731 infizierte Personen bekannt. Davon gelten 13.814 Personen als genesen. Der Inzidenzwert liegt bei 170.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (105), Herford (226), Hiddenhausen (55), Löhne (135), Rödinghausen (37), Kirchlengern (65), Spenge (35), Enger (24) und Vlotho (36). Insgesamt gibt es im Kreis Herford 199 Todesfälle, von denen 176 an Corona und 23 mit Covid verstorben sind.

Derzeit werden 33 Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär in den Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt, davon werden fünf Personen intensivmedizinisch behandelt. Drei sind beatmungspflichtig. Insgesamt befinden sich derzeit 34 Corona-Patienten mit Wohnsitz im Kreis Herford in stationärer Behandlung, teilweise allerdings in Krankenhäusern außerhalb des Kreisgebietes.