1048 Ausbildungsstellen im Kreis Paderborn unbesetzt

Der Paderborner Arbeitsagentur-Leiter Heinz Thiele kommentiert diese Entwicklung wie folgt: „Das Plus auf der Bewerber- und Stellenseite, beides zeichnete sich schon im April ab, ist weiterhin vorhanden. Da wir bei den Bewerbern immer noch eine gewisse Zurückhaltung in Bezug auf Entscheidungen zum Berufseinstieg nach dem Höhepunkt der Pandemie wahrnehmen, freut es uns an dieser Stelle umso mehr, dass sich doch noch mehr Bewerber für eine Ausbildung entschieden haben. Denn: Die Stellen sind da.“

Tatsächlich sei dieser Segen für die Bewerber jedoch der Fluch für die Unternehmen: „Auf rechnerisch 100 unbesetzte Stellen kommen nur 58 unversorgte Bewerber. Der allgegenwärtige Faktor der Passungsprobleme ist hier noch nicht einmal berücksichtigt. Dass hier viele Arbeitgeber am Ende gegebenenfalls ohne Auszubildenden dastehen werden ist mehr als deutlich“, so Thiele.