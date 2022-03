109.000 Euro für den Klimaschutz

Stadt Warburg will viele kleine und große Investitionen mit Fördergeld des Landes realisieren

Warburg

Die Stadt Warburg kommt in den Genuss einer Förderung in Höhe von exakt 109.000 Euro aus der Landeskasse. Mit dem Geld sollen Klimaschutzprojekte gefördert werden, die in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie liegen geblieben oder nicht umgesetzt worden sind.

Von Jürgen Vahle