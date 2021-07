110 Jahre Geschichte mitgeschrieben

Verabschiedungen an den Schulen der Brede in Brakel

Drei Kolleginnen verabschiedeten sich zum Schuljahresende von den Schulen der Brede: Für Annette Lücht (36 Jahre am Berufskolleg Brede), Maria Middelanis (33 Jahre am Gymnasium Brede) sowie Beate Anke (41 Jahre Schulsekretärin am Berufskolleg Brede) endet nun der Dienst an der Brede, deren Geschichte sie zusammen insgesamt 110 Jahre mitgeschrieben haben. Schulleiter Dr. Matthias Koch dankte allen für die geleisteten Dienstjahre am Berufskolleg und am Gymnasium.

Viele Arbeitsfelder

Annette Lücht, die die Fächer Deutsch und katholische Religionslehre unterrichtet hat und der die Funktionsstelle „Koordination der FHR-Bildungsgänge“ übertragen worden ist, verabschiedet sich nach nun 36 Jahren von der Brede. In den Jahren ihrer Tätigkeit hat sich Annette Lücht in sehr engagierter Weise auf vielen Arbeitsfeldern der Brede eingebracht: So hat sie sich beispielsweise um die Gestaltung der Schul- und Abschlussgottesdienste gekümmert.

Ebenfalls hat Annette Lücht bis zuletzt die Orientierungstage für das BK und Teile der Berufsorientierung koordiniert.

Abteilungsleiter Reinhard Dittrich verabschiedete sich von seiner Stellvertreterin: „Eine lange gemeinsame Zeit, die von vielen Neuorientierungen begleitet war, geht jetzt zu Ende. Ich freue mich, dass du in den wohlverdienten Ruhestand gehen darfst, bin aber gleichzeitig sehr traurig, eine Kollegin zu verlieren, auf die sich die Schülerinnen und Schüler und alle Kolleginnen und Kollegen immer verlassen konnten.“

Auslandserfahrung

Oberstudienrätin Maria Middelanis versah ihren Dienst als Lehrerin für die Fächer Deutsch und Englisch an der Brede von 1988 bis heute. Neben ihrer Unterrichtstätigkeit inszenierte sie an der Brede mit ihren Klassen 5 und 6 kleine Theaterstücke in deutscher oder englischer Sprache und organisiert die Theaterfahrten und Theaterbesuche für die Klassen 5 und 6.

Während ihres Studiums verbrachte Maria Middelanis zwei Jahre im Ausland: „Wie ich selbst erfahren durfte, ermöglicht uns die Sprache Englisch, Menschen aus anderen Kulturen kennenzulernen und immer besser zu verstehen.“

Abteilungsleiterin Bärbel Lüttig würdigte die Verdienste von Maria Middelanis: „Mit Maria Middelanis verabschieden wir eine Kollegin, die ihre dienstlichen Verpflichtungen immer mit höchster Sorgfalt wahrgenommen hat und der ein hoher fachlicher Anspruch ihres Unterrichts sehr am Herzen lag. Sie wird uns als geschätzte Kollegin fehlen.“

Genau 41 Jahre und sieben Monate war Beate Anke als Schulsekretärin am Berufskolleg Brede tätig: „Angefangen habe ich für die Handelsschule mit einer mechanischen Schreibmaschine – und am Ende meiner Dienstzeit habe ich mit zwölf verschiedenen Programmen gearbeitet“.

Ständiges Lernen

Den Sekretariatsdienst bezeichnet sie als stetige Herausforderung: „Die Arbeit im Sekretariat erfordert ein ständiges Lernen, sowohl im Hinblick auf die neuen Medien als auch auf die sich immer wieder verändernde Verwaltungsarbeit.“

Abteilungsleiter Reinhard Dittrich: „Wir haben dich als sehr verlässliche und vorausplanende Kollegin erlebt. Du hast mit deinem Organisationstalent den wiederkehrenden Ablauf in der Schule immer im Blick gehabt und alles rechtzeitig vorbereitet.“