1100 Euro für kranke Kinder

Gregor Wolter ist ein Heide-Kind und leidenschaftlicher Bastler und Heimwerker. In seiner Garage setzt er viele seiner Ideen in die Tat um. So auch im vergangenen Jahr wieder zu Weihnachten. Aus mit Beton gegossenen Formen gestaltete er Weihnachtsengel. Außerdem schuf er aus einem Edelstahlblech einen Aufsteller, in das die Silhouette des Paderborner Pfaus gelasert wurde. Gegen eine Spende konnten Freunde und Arbeitskollegen von Gregor Wolter diese Skulpturen erwerben.

Auch die Jungschützen der Heide-Kompanie unterstützten seine Spendenaktion und machten ihn auf die Initiative „Hilfe für das krebs- und schwerstkranke Kind“ von Marita Neumann aufmerksam. Seit fast 15 Jahren unterstützen die Heide-Jungschützen des Paderborner Bürger-Schützenvereins von 1831 Marita Neumann und ihre Aktion mit den Erlösen aus den Veranstaltungen „Heide-Paddel-König“ und „Heide-Bubble-Soccer-Turnier“. Pandemiebedingt waren diese Veranstaltungen in den vergangenen zwei Jahren nicht möglich. „Deswegen freuen wir uns, dass wir mit der Spendenaktion von Gregor Wolter auch in diesem Jahr die Initiative für kranke Kinder unterstützen können“, so Jugend-Leutnant Christian Mönikes von der Heide-Kompanie.

Am Heiligen Abend überreichte Gregor Wolter nun einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an Marita Neumann. Wie die Jugendabteilung der Heide-Kompanie-Abteilung mitteilte, kamen am Abend noch weitere 100 Euro dazu. Marita Neumann bedankte sich bei Gregor Wolter und den Spendern für die Unterstützung und berichtete, dass diese Summe für die Wohlfühlstation im Kinderhospiz Bethel sowie für die Schulstation des Kinderhospizes in Paderborn verwendet werde.

Im Jahr zuvor sammelte Gregor Wolter mit seinen Skulpturen 555,55 Euro für den guten Zweck. „Ich freue mich sich sehr darüber, wie gut die Spendenaktion angenommen wurde und dass die Spendensumme fast verdoppelt werden konnte“, so Wolter und verrät, dass er bereits über neue Skulpturen für die nächste Aktion nachdenkt.