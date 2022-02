1198,0 – Inzidenzwert sinkt weiter

Paderborn

Der Corona-Inzidenzwert für den Kreis Paderborn ist im Wochenverlauf gesunken. Diese Entwicklung setzte sich am Wochenende fort. Lag er am Freitag noch bei 1276,9, ging dieser am Samstag auf 1204,5 zurück und fiel am Sonntag weiter auf 1198,0 (Stand jeweils 0 Uhr, LZG).