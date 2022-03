1200 Jahre Kloster Corvey musikalisch erleben

Jedes der vier Konzerte orientiert sich an historischen Fixpunkten und füllt diese inhaltlich mit etablierten, teils weltberühmten Spitzenensembles, die auf „Stars von morgen“ treffen. „Dabei werden die Besucher erneut junge Solisten erleben, die sich durch die erfolgreiche Teilnahme an bedeutenden Wettbewerben ausgezeichnet haben und schon auf eine beeindruckende Vita verweisen können“, betont der Künstlerische Leiter Professor Martin Christian Vogel. Aufführungsorte sind der 1200 Jahre alte Johanneschor im Westwerk der Kirche, der Kreuzgang des ehemaligen Klosters und der Kaisersaal.

Violinistin Alexandra Tirsu gewann den ARD-Wettbewerb Foto: Oliver Petermann

Sonntag, 15. Mai, 17 Uhr:

822 – Gründung des Klosters: Das erste Konzert findet im Johanneschor statt und präsentiert Musik aus der Entstehungszeit und den folgenden Jahrhunderten mit dem renommierten Vokalensemble „amarcord“ aus Leipzig. Im Wechsel mit ihrem Gesang erklingt eines der berühmtesten und bedeutendsten Werke der musikalischen Weltliteratur, nämlich die Partita d-Moll für Violine allein von Johann Sebastian Bach. Diese wird auf der Kaiserempore gespielt von der Preisträgerin des diesjährigen ARD-Wettbewerbs, Violinistin Alexandra Tirsu.

Yu Hagihara spielt das Schlaginstrument Marimba. Foto:

Sonntag, 19. Juni, 17 Uhr

1622 bis 1722, Zerstörung und Wiederaufbau: Die europäische Erfolgsgeschichte des Klosters endet zunächst mit der weitgehenden Zerstörung von Kirche und Kloster im Dreißigjährigen Krieg um 1622 und wird fortgesetzt mit dem erfolgten Wiederaufbau von Kirche und Kloster um 1722. Aus dieser Zeitspanne erklingt Musik im zweiten Konzert im Kreuzgang des Klosters mit dem Ensemble „Seicento Vocale“ (meist ehemalige Studierende der Musikhochschule Detmold), das sich in den vergangenen Jahren einen exzellenten Ruf in der Szene der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts erworben hat. Dieses Ensemble trifft Detmolder Studierende und die erste Preisträgerin des im Oktober durchgeführten Internationalen Percussion/Marimba-Wettbewerbs „World Percussion Movement“ Yu Hagihara.

Samstag, 2. Juli, 18 Uhr

1822 – 1000 Jahre Kloster Corvey: Das dritte Konzert bezieht sich bei seiner Programmauswahl auf die 1000-jährige Geschichte des Klosters Corvey um das Jahr 1822. Fast auf das Jahr genau 1000 Jahre nach Gründung wurde das Kloster nach dem Tod des letzten Abtes säkularisiert und in das Schloss Corvey umgewandelt. Die Geschichte als Kloster fand sein Ende. In Reminiszenz an die 1000-jährige Klostergeschichte sollen im Konzert Gipfelwerke aus der Zeit um 1822 erklingen, Werke, die als zeitlose Höhepunkte der abendländischen Musikgeschichte bezeichnet werden können und in die DNA der europäischen Kulturgeschichte eingegangen sind. Es erklingen Werke Beethovens, so die letzte Klaviersonate op.111 von 1822 und das 1825 entstandene Streichquartett op.132.

Das Gewandhausquartett des Gewandhausorchesters Leipzig musiziert mit dem Gewinner des Internationalen Detmolder Brahms-Klavierwettbewerbes 2021, Jonas Aumiller.

Die Konzertreihe der Corveyer Sommerkonzerte beschließt das Ensemble „pop up“ aus Detmold. Foto: Kade Boehlke

Sonntag, 17. Juli, 17 Uhr

2022 – 1200 Jahre Welterbe Corvey - von Gregorianik bis Pop: Die Konzertreihe der Corveyer Sommerkonzerte beschließt das Ensemble „pop up“ aus Detmold. Populäre Musik mit jungen Spitzeninterpreten: Von Gregorianikbezügen aus der 1200-jährigen Geschichte bis hin zu Pop-Bearbeitungen deutscher Volkslieder bietet das Ensemble unter der Leitung von Anne Kohler zeitgenössische Musik vom feinsten, hochprofessionell dargeboten. Das Ensemble „pop up“ unter der Leitung von Anne Kohler ist ein Publikumsmagnet. Es trat schon mit den Rolling Stones auf und hat viele bedeutende Chorwettbewerbe gewonnen. „Star von morgen“ ist die beim Bundeswettbewerb Gesang Berlin 2021 mit dem ersten Preis ausgezeichnete Berliner Sängerin und Schauspielerin Rebecca Katharina Lorenz.