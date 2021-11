124.083,61 EUR für Flutopfer gesammelt

„Die Spendenbereitschaft war überwältigend“, resümieren der Vorstand der Vereinigten Volksbank, Birger Kriwet und Thomas Göke Leiter Vorstandsstab, am Freitagf freudig.

Mehr als 400 Menschen beteiligten sich mit ihrer Spende an der Aktion „Wir helfen euch helfen“. „Zunächst war geplant, dass wir die Spendeneingänge bis 30.000 Euro verdoppeln, doch dieser Betrag war so schnell erreicht, dass wir auf 50.000 Euro aufgestockt haben“, so Kriwet. Insgesamt ist eine Summe in Höhe von über 124.000 Euro erreicht worden, davon mehr als 74.000 Euro an Spenden und 50.000 Euro Zuschuss der Vereinigten Volksbank.

„Als regionales Genossenschaftsinstitut gehört es zu unseren Grundsätzen und Werten, denen zu helfen, die in Not sind. Wir freuen uns, dass wir mit dieser großen Spendensumme einen wichtigen Beitrag zum Wiederaufbau der Katastrophengebiete leisten und den betroffenen Menschen unter die Arme greifen können“, erläutert Thomas Göke.

Der gesamte Betrag ist bereits an die „Aktion Deutschland hilft“ weitergeleitet worden. Von dort aus werden die Spendenmittel gerecht aufgeteilt und kommen definitiv an der richtigen Stelle an.