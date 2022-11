Gütersloher Tafel hat im vergangenen Jahr 127 Tonnen Lebensmittel umgeschlagen

Tafel-Mitarbeiter Mirko Formosa rangiert eine Palette mit Rapsöl an ihren Stellplatz. „Aus diesem Leger versorgen wir 19 Tafeln in Westfalen mit Spenden aus der Industrie“, sagt Ruth Prior-Dresemann (l.), die Geschäftsführerin der Gütersloher Tafel.

„Ursprünglich sollte die Lebensmittelausgabe der Tafeln Familien finanzielle Luft verschaffen, damit sie mit den Kindern auch mal was unternehmen können“, sagt Ruth Prior-Dresemann, die Geschäftsführerin der Gütersloher Tafel. Doch darum gehe es heute oft nicht mehr. „Heute kommen manche Menschen ohne die Tafeln überhaupt nicht mehr über die Runden.“

Mit ihren 55 Verteilstellen im Kreis Gütersloh unterstützt die Tafel etwa 4600 Bedürftige – 800 mehr als noch vor einem Jahr. Das liege vor allem an den gestiegenen Preisen für Lebensmittel, Strom und Gas. „Weil die Nachfrage bei uns dramatisch zunimmt, die Zahl der gespendeten Lebensmittel aber nicht, müssen wir unser Angebot zum Teil einschränken“, sagt die Geschäftsführerin. „Einige Ausgabestelle haben eine Warteliste, und bei anderen bekommen Kunden nicht mehr wöchentlich ihre Kiste mit Lebensmitteln, sondern nur noch alle 14 Tage.“

Es ist ein gewaltiger logistischer Aufwand, um die Gütersloher Tafel mit ihren 480 zumeist ehrenamtlichen Mitarbeitern zu organisieren. Manche Ehrenamtler arbeiten einmal in der Woche für drei Stunden in der Ausgabe, andere engagieren sich täglich in der Zentrale an der Kaiserstraße. „Wie viel ein Ehrenamtler arbeiten möchte, kann er selbst festlegen“, sagt Ruth Prior-Dresemann, die sich über das große freiwillige Engagement freut.

Abiturientin Vanessa Jinez Bergmann macht ihren Bundesfreiwilligendienst bei der Tafel und schiebt Kisten in eine Waschstraße. Foto: Christian Althoff

Unterwegs zu 180 Abgabestellen

Mit zwei Lastwagen, fünf Sprintern und einem Bulli sind Tafel-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig unterwegs, um Lebensmittel von den 180 Abgabestellen wie Discountern, Einzelhändlern oder Bäckereien heranzukarren. Die Gütersloher Tafel ist so organisiert, dass die Kunden einen festen Abholtermin haben und dann eine Kiste für sie bereitsteht. „Wir wissen, wie viele Menschen zu einem Haushalt gehören und ob es Vegetarier oder vielleicht Muslime sind“, sagt die Geschäftsführerin. „Niemand muss etwas mitnehmen, was er nicht mag.“

Tafel-Gütersloh-Geschäftsführerin Rutz Prior-Dresemann. Foto: Christian Althoff

Je nach Personenzahl kostet eine Kiste mindestens 2,50 Euro – ein Obolus, den die Tafel auch angesichts steigender Energiekosten dringend braucht. „Wir haben letztes Jahr 75.000 Kilowattstunden Strom verbraucht“, sagt Ruth Prior-Dresemann. Ein Grund sind die großen Kühl- und Tiefkühlkapazitäten der Gütersloher Tafel, denn sie versorgt nicht nur die eigenen Ausgabestellen, sondern ist zentrale Verteilstelle für 19 Tafeln in Westfalen.

In Nordrhein-Westfalen gibt es sieben Verteillager

Sieben solcher Lager gibt es in NRW. Sie sind die Anlaufstellen für Lieferungen aus der Lebensmittelindustrie. „Das kann eine Palette mit Gewürzen sein, das ist aber auch schonmal ein Sattelauflieger mit 33 Paletten Tiefkühlpizzen“, sagt Ruth Prior-Dresemann. Weil die örtlichen Tafeln mit der Annahme und Lagerung solchen Mengen überfordert wären, fahren die Lastwagen der Lebensmittelhersteller die sieben Verteillager an, deren Mitarbeiter dann die Weitergabe an die übrigen Tafeln organisieren. 127 Tonnen Lebensmittel und andere Bedarfsgüter haben die Gütersloher im vergangenen Jahr auf diese Weise in ihrem Verteillager umgeschlagen. Die zusätzlichen Kosten, die durch das Lager entstehen, trägt der Landesverband der Tafeln.

Vor allem Kinder lieben die: Im Kühllager der Gütersloher Tafel steht eine Kiste mit Bärchen-Wurst bereit zur Verteilung. Foto: Christian Althoff

Erst vor ein paar Tagen sind im Lager Paletten mit Lego-Figuren angekommen, die noch vor Weihnachten an die anderen Tafeln weitergegeben werden sollen. Noch lagert die Spende von Lego Deutschland neben Kartons mit Waschmittel, Rapsöl, Lebkuchengewürzen und ungezählten Paletten mit Sauce Hollandaise. Ein Hersteller hat die Tafeln in NRW kürzlich mit Unmengen dieses Saisonartikels versorgt, und Ruth Prior-Dresemann versucht, das Beste daraus zu machen. „Die Leute können die Soße ja nicht nur für Spargel nehmen, sondern auch für Kartoffelaufläufe oder Broccoli“, sagt sie.

Der Fall zeige, dass die Tafeln der Industrie letzten Endes auch die Entsorgung unverkäuflicher Waren ersparten, und nicht bei jeder Warenspende unbedingt die Unterstützung Bedürftiger im Vordergrund stehe. „Grundsätzlich freuen wir uns aber über jeden, der uns beliefert. Es wäre schön, wenn sich noch mehr Unternehmen entschlössen, den Tafeln zu helfen, anstatt die Lebensmittel wegzuwerfen oder an Biogasanlagen zu verkaufen.“

Mehr über die Weihnachtsspendenaktion des WESTFALEN-BLATTES zugunsten der Tafeln NRW finden Sie auch auf unserer Sonderseite.