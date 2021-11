13-Jähriger mit Messer bedroht

Ein 13-Jähriger ist in der Nähe des Vlothoer Jugendzentrums überfallen worden. Ein Unbekannter hat ihn mit einem Klappmesser bedroht und Geld und Kopfhörer gestohlen. Dieser Vorfall hat sich nach Polizeiangeben am Freitag gegen 13.50 Uhr zugetragen

Raubüberfall am Vlothoer Jugendzentrum

Der Raubüberfall ereignet sich in der Nähe des Vlothoer Jugendzentrums (rechts).

Der Junge sei plötzlich von einer ihm unbekannten Person ohne erkennbaren Grund körperlich angegriffen worden. Der Tatverdächtige habe ein Klappmesser in der Hand gehabt und habe den Jungen aufgefordert, Bargeld auszuhändigen. Eine Polizeisprecherin: „Da der Junge der Aufforderung nicht sofort nachkam, schlug der Unbekannte ihm ins Gesicht. Anschließend griff er in die Jackentasche des Jungen und nahm Bargeld und einen In-Ear-Kopfhörer mit. Mit dem Diebesgut flüchtete er in Richtung Vlothoer Bahnhof.“

Zeugen gesucht

Der Täter wird so beschrieben: etwa 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, und südländisches Aussehen, schwarzes mittellanges Haar, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit orangem Innenfutter.

Nach der Tat lief der verletzte Junge in ein Geschäft, so dass die Polizei gerufen werden konnte. Der Erziehungsverantwortliche wurde informiert und kümmert sich um die Versorgung der Gesichtsverletzung.

Zeugen die Angaben zu dem Überfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/888-0 bei der Polizei zu melden.