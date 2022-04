13-Jähriger wird schwer verletzt

Autofahrer soll Fahrradfahrer in Kalletal die Vorfahrt genommen haben

Bei einem Verkehrsunfall in Heidelbeck ist ein 13-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Alter Postweg/Hinter den Höfen.