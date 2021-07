13 junge Akteure verzaubern Publikum

Brakel-Bökendorf

Was für ein rasantes Musical, was für eine mitreißende Musik und was für leidenschaftliche Laienschauspieler mit großem Talent, die locker in einer TV-Produktion mitspielen könnten – es ist diese perfekte Mischung und das professionelle Feingefühl der neuen Regisseurin Melanie Herzig, die am Wochenende für eine perfekte Premiere gesorgt haben.

Von Harald Iding