1302 Impfungen auf A2-Parkplatz

So sieht die Verteilung der Fälle im Kreis Herford aus.

Die aktuell 71 Infizierten verteilen sich auf Bünde (24), Herford (14), Hiddenhausen (1), Löhne (9), Rödinghausen (1), Kirchlengern (11), Spenge (7) und Enger (3) und Vlotho (1). Der Inzidenzwert liegt bei 19,2 (plus 2,8). Zudem sind vier weitere Delta-Mutationen identifiziert worden.

1302 Personen haben die Impfaktion am A2-Parkplatz Herford-Süd vom 16. bis 23. Juli mit Johnson&Johnson genutzt. Neben vielen Menschen aus dem Kreis ließen sich auch Berufskraftfahrer, Handelsreisende und Menschen mit Wohnsitz im Ausland, deren Arbeitsstelle in Deutschland liegt und die sich hier häufig und lange aufhalten, impfen. Ziel war es, möglichst viele Menschen zu erreichen, für die es aus verschiedenen Gründen kaum möglich ist, einen Impftermin in einem Impfzentrum oder einer Praxis zu vereinbaren.