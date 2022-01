1311 Euro gesammelt

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Beteiligung an der Spendenaktion der Stadt zugunsten der vom Hochwasser zerstörten Stolberger Kitas nimmt immer mehr zu. So hat der Städtische Frauenchor Lady Dur im Rahmen seines Weihnachts-Drive-in Spenden in Höhe von 1311,70 Euro gesammelt.