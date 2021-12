13.400 Euro für die Gemeinschaft

Haaren/Helmern

Nachdem die traditionelle Spendenübergabe in Haaren im vergangenen Jahr coronabedingt abgesagt werden musste, konnte sie jetzt im kleinen Kreis stattfinden. 13.400 Euro gingen als Spende der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten an Vereine, Schulen und Kindergärten in Haaren und Helmern.