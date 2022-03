138 Schüler wollen ans Gymnasium

Bildungsausschuss entscheidet über Mehrklasse in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Wenn Politiker und Bezirksregierung zustimmen, werden am Gymnasium für das Schuljahr 2022/23 fünf fünfte Klassen eingerichtet. Die Stadt rechnet mit Mehrkosten in sechsstelliger Höhe für die Errichtung und Ausstattung eines zusätzlichen Klassenraumes und die Schaffung zusätzlicher Fachraumkapazitäten. Der Familien- und Bildungsausschuss entscheidet das am Montag, 28. März, ab 18 Uhr im Rathaus.

Von Monika Schönfeld