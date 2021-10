14 Landessieger geehrt

Die coronagerechte Festveranstaltung aller ersten Landessiegerinnen und -sieger fand am Samstag im Campus Handwerk in Bielefeld statt. Christoph Dammermann, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium des Landes NRW, gab die Landessiegerinnen und -sieger gemeinsam mit Berthold Schröder, Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertages, bekannt. Am 3. Dezember findet die Eh-rung der Bundessiegerinnen und -sieger in Berlin statt.

Peter Eul, Präsident der Handwerkskammer OWL, freute sich: „14 erste, fünf zweite und 14 dritte Landessieger – damit hat Ostwestfalen-Lippe auch in diesem Jahr ein sensationelles Ergebnis erreicht.“ Ralf Noltemeyer, Vizepräsident der Arbeitnehmerseite der Kammer bedankte sich bei den Ausbildungsbetrieben: „Ohne Ihr herausragendes Engagement wären die guten Ergebnisse nicht möglich gewesen.“ Eul und Noltemeyer riefen alle Siegerinnen und Sieger auf, die Fort- und Weiterbildungsangebote der handwerklichen Bildungsstätten anzunehmen. „Sammeln Sie einige Jahre Berufserfahrung, schauen Sie über den Tellerrand und nutzen Sie jede sich bietende Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung“, betonte Eul. „Vieles, was gestern noch höchsten Ansprüchen genügte, ist oftmals morgen schon nicht mehr wettbewerbsfähig“, ergänzte Noltemeyer.