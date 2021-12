140 Dosen Moderna verabreicht

Als die Schlange der Impfwilligen auf dem Parkplatz des Bürgerhauses Rehme am Freitag gegen 12.30 Uhr immer länger wird, zögern Dr. Rita und Dr. Thilo Breden­kamp nicht lange. Kurzerhand ziehen die beiden Allgemeinmediziner den Beginn der Sonderimpfaktion der Stadt Bad Oeynhausen um eine halbe Stunde vor. So muss niemand unnötig lange im nasskalten Winterwetter ausharren.

Impfangebot der Stadt Bad Oeynhausen im Bürgerhaus Rehme stößt am Freitag auf große Resonanz

Bereits am Freitag um 12.20 Uhr bildet sich eine lange Schlange vorm Bürgerhaus Rehme. Der Beginn der Impfaktion wird daraufhin vorgezogen.

Rita und Thilo Breden­kamp sind impferprobt. Sowohl im inzwischen geschlossenen Impfzentrum des Kreises Minden-Lübbecke in Hille als auch in ihrer eigenen Praxis haben die beiden Mediziner inzwischen mehr als 5000 Corona-Schutzimpfungen verabreicht. Am Freitag im Bürgerhaus Rehme steht Moderna-Impfstoff für weitere 200 Impfwillige bereit.