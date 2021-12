140 Kinder am ersten Tag geimpft

Insgesamt seien 78,3 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Zudem hat es nach Angaben der Kreisverwaltung in der vergangenen Woche im Kreis Höxter 617 Erstimpfungen gegeben.

Unterteilt nach Altersgruppen erläutert Potthoff den Impffortschritt im Kreis Höxter: „Bei den 12- bis 17-Jährigen haben derzeit 59,9 Prozent einen Impfschutz, bei den 18- bis 59-Jährigen sind es 86,6 Prozent. Besonders erfreulich ist die Quote bei den Über-60-Jährigen: Über 95 Prozent der Menschen in dieser Altersgruppe sind vollständig geimpft.“

Impfaktion in Warburg

Am Freitag haben zudem erstmals Kinder im Alter von fünf bis elf in den Impfstellen des Kreises Höxter in Lütmarsen und Warburg ihre Schutzimpfung erhalten. „Allein heute haben in beiden Einrichtungen insgesamt 140 Kinderimpfungen stattgefunden“, so Potthoff. Für Eltern, die ihre Kinder impfen lassen möchten, gibt es noch freie Termine in den Impfstellen des Kreises Höxter. Sie könnten unter www.impfung-kreis-hoexter.de vereinbart werden. In Warburg ist am Sonntag zudem eine große Impfaktion für Kinder geplant.