1427 Papierboote gefaltet

Und so viele Boote hatten die evangelischen Frauen in den Gruppen des Bezirksverbandes Paderborn in den Wochen vor der Aktion am 10. Dezember gefaltet. „Wir haben fast eine ganze Stunde gebraucht, um alle Boote aufzustellen. Bei den Minustemperaturen wird dann noch einmal ganz besonders bewusst, was jedes einzelne Boot für eine Bedeutung hat“, erzählt Bezirksverbandsvorsitzende Irene Glaschick-Schimpf.

Die vielen Papierboote stehen jeweils für ein Menschenleben, das durch ein Rettungsboot hätte gerettet werden können. „Manchmal waren sehr kleine Papierboote dabei. Das nimmt uns dann ganz besonders mit, wenn wir an die vielen Kinder denken, die ihr Leben im Mittelmeer verlieren müssen. Obwohl sie das Recht auf Leben und Sicherheit haben, wie jeder Mensch weltweit“, ergänzt Birgitt Schuh-Johannsen, Landesvorstandsmitglied aus Bad Lippspringe.

Am vergangenen Freitag, 10. Dezember, am Gedenktag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, hielten die Frauen eine Andacht am Haxthausenhof. Der Steg über der Pader war voller Boote. Ein eindrücklicher Ausdruck der Trauer über die Ertrunkenen und ein Zeichen der Solidarität mit den Seenotrettenden.

Der Landesverband der Frauenhilfe rief auch in diesem Jahr zu der Aktion auf, dem viele Frauenhilfegruppen in der Evangelischen Kirche von Westfalen folgten. Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen gehört dem Verein „United4Rescue“ an, der sich mit Seenotrettungsschiffen aktiv dafür einsetzt, keinen Menschen ertrinken zu lassen.