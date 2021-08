146 neue Infektionen kreisweit

Irritationen über jüngsten Todesfall: Spenger (78) ist mit, nicht an Corona gestorben

So verteilen sich aktuell 486 Corona-Infektionen auf das Kreisgebiet.

Aktuell sind 486 Personen im Kreis Herford mit dem Virus oder einer seiner Mutationen infiziert. Insgesamt sind kreisweit bislang 11.860 Infektionen bekannt geworden. 11.189 Menschen gelten als wieder genesen. Der Inzidenzwert liegt bei 130,9 (+11,2). Damit hat der Kreis Herford erneut im Ostwestfalen-Lippe-Vergleich den zweithöchsten Inzidenzwert nach Bielefeld: 161,9 (+15,0) und vor dem Kreis Gütersloh: 128,2 (+5,8). Der landesweite Durchschnitts-Inzidenzwert von Nordrhein-Westfalen liegt bei 103,3 (+4,2).

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Bünde (93), Herford (168), Hiddenhausen (17), Löhne (105), Rödinghausen (5), Kirchlengern (44), Spenge (14), Enger (14) und Vlotho (26).

Insgesamt hat es bislang im Kreis Herford im Zusammenhang mit der Pandemie 185 Todesfälle gegeben, wobei 163 Menschen an Corona und 22 mit Corona gestorben sind. In diesem Zusammenhang geht die Kreisverwaltung noch einmal auf den 185. Todesfall aus der vergangenen Woche ein und veröffentlicht eine Richtigstellung: Die übermittelten Daten seien missverständlich formuliert gewesen. Korrekt sei, dass der schwer vorerkrankte 78-jährige Mann aus Spenge mit und nicht an Covid 19 verstorben sei. Die Zusatzinformation, dass der Verstorbene geimpft gewesen war, habe für Spekulationen gesorgt. Der Kreis Herford bittet die Angehörigen und Freunde des Verstorbenen um Verzeihung und drückt sein tiefes Mitgefühl aus.