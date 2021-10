Der Vereinsname sagt es schon: Die Verbindung zwischen den Uni Baskets und der Universität Paderborn ist eine besondere und aus diesem Grund stellt der Tabellendritte der 2. Liga zum Heimspiel gegen die Eisbären Bremerhaven am Samstagabend (19.30 Uhr) 150 Freikarten für Studierende zur Verfügung.

Baskets-Geschäftsführer Dominik Meyer hofft auf lautstarke Unterstützung: „Die Universität ist seit Jahren unser Namensgeber und Kooperationspartner und deswegen auch einer der wichtigsten Supporter des Profibasketballsports hier in unserer Heimatregion. Mit der Aktion Students Special möchten wir am Samstag etwas zurückgeben. Wir würden uns freuen, möglichst viele Studierende in der Maspernhalle begrüßen zu dürfen – nicht nur beim nächsten Spiel gegen Bremerhaven, sondern bei jedem Heimspiel.“

Prof. Dr. René Fahr, Vizepräsident für Wissens- und Technologietransfer der Universität Paderborn, ist selbst Basketballfan und freut sich über das Baskets Students Special: „Ich bin seit langem ein großer Anhänger des Clubs und besuche, wann immer es mir möglich ist, die Heimspiele der Uni Baskets Paderborn. Basketball ist ein begeisternder, dynamischer Sport. Nicht nur deswegen passen die Uni Baskets als Kooperationspartner perfekt zu uns. Dass jetzt eine ganze Menge unserer Studierenden diese unvergleichliche Stimmung gratis einmal selbst testen und miterleben können, finde ich großartig. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von ihnen dabeibleiben und den Verein bei Heimspielen auch weiterhin unterstützen werden.“

150 Freikarten für Studierende stellt der Verein für das Spiel gegen Bremerhaven an diesem Samstag, 30. Oktober, zur Verfügung. Ab 18.30 können alle Interessierten an der Abendkasse ihr Ticket einlösen: Das Vorzeigen eines Studentenausweises genügt.