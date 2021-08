150 Unterschriften fehlen noch

Bürgermeister Michael Kasche hat am Dienstagabend seine erste Tour durch die acht Ortsteile der Gemeinde Hüllhorst begonnen. Den Auftakt machte die Veranstaltung in Ahlsen-Reineberg.

Ortsteiltreffen in Ahlsen-Reineberg – Grundschulfrage und Lüftungsanlagen – auch Breitbandausbau erörtert

Auftakt der Bürgermeister-Tour durch die Gemeinde in Ahlsen-Reineberg: Etwa 35 Bürger kamen in die Aula der Grundschule.

„Ahlsen-Reineberg ist das schönste Dorf in der Gemeinde Hüllhorst.“ Ortsvorsteherin Marie-Luise Rahe sagte dies gleich zu Beginn des Ortsteiltreffens in der Aula der hiesigen Grundschule. Eingeladen hatte Bürgermeister Michael Kasche, um vor Ort offen und ehrlich zu sprechen und um zu erfahren, was im Ort verbessert werden sollte. Das erfolgreiche Veranstaltungsformat für Bürgerbeteiligung hat er von seinem Amtsvorgänger Bernd Rührup übernommen, der die Tour durch die Gemeinde wiederum von dem damaligen Gemeindeoberhaupt Wilhelm Henke fortgeführt hatte. Etwa 35 Bürger und Interessierte waren vor Ort.