1500 Demonstranten, 20 Ordnungskräfte

Bielefeld

Die Situation erinnert an den Filmklassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“, wo Schauspieler Bill Murray in einer Zeitschleife festsitzt. Zum zweiten Mal binnen zehn Tagen waren die Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt am Montagabend in der Unterzahl und konnten in der Innenstadt einen unangemeldeten Aufzug von Kritikern der Corona-Maßnahmen nicht beenden. Den geschätzt 1500 Demonstranten standen nur etwa 20 Ordnungskräfte gegenüber.

Jens Heinze