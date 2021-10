15.000 Euro fürs Ehrenamt

„Als wir im Juli den Fördertopf in Höhe von 15.000 Euro für das Ehrenamt ins Leben gerufen haben, hätten wir nicht mit einer so großen Resonanz gerechnet. Bei der Vielzahl und Vielfältigkeit der Projekte ist uns die Auswahl nicht leicht gefallen und es freut uns zu sehen wie breit das ehrenamtliche Engagement im Kreis Höxter aufgestellt ist“, berichtet Beste-Geschäftsführer Stefan Wagner-Schlee.

Zwölf Vereine wurden ausgewählt und konnten sich über eine Förderung von bis zu 1500 Euro freuen. Dem lokalen Energieversorger war es wichtig, dass die Vereine beziehungsweise Projekte aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Gemeinsam sollten sie haben, dass sie vor Ort einen Mehrwert stiften und gerne auch einen Nachhaltigkeitsgedanken verfolgen.

Preisübergabe in Steinheim

In einer kleinen Preisübergabe, unter Einhaltung der 3G-Regeln, in den Räumen der Stadtwerke in Steinheim wurden nun die Urkunden überreicht. Gewonnen haben folgende Vereine mit den Projekten, die sie auch kurz den anderen Teilnehmern vorstellten:

Angelsportverein Willebadessen für die Installation einer Solaranlage und Gewässerpumpe, FC Blau-Weiß Weser Beverungen für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung, Heimat- und Verkehrsverein Bellersen für den Nikolausmarkt der Vereinsgemeinschaft, HLC Höxter für die Höxteraner Olympiade, St.-Antonius- Schützenbruderschaft Papenhöfen für die Umrüstung von Halogen auf LED-Beleuchtung im Dorfgemeinschaftshaus, Tennisclub Gehrden für die Umgestaltung einer brachliegenden Fläche zur Freizeit- und Sportoase, SV Germania Rimbeck für die nachhaltige Sanierung der Heizungsanlage, Bürgerbrauzunft Nieheim für das Bier- und Schnapsmuseum in Nieheim, Fanfarenzug Blau Weiß Bad Driburg für das Projekt „Neu Durchstarten“, Heimatverein Bökendorf für die „Bökendorfer Ideenwelt“, Ortschaft Engar für ein Spielgerät für den Spielplatz und TuS Ovenhausen für die Installation einer Solaranlage für die Warmwasserbereitung

„Das ehrenamtliche Engagement ist aus dem Kreis Höxter nicht wegzudenken, darum möchten wir uns nicht nur bei den Gewinnern, sondern auch bei allen bedanken, die sich für eine Förderung beworben haben und sich auf so vielfältige Weise für die Region einsetzen“, schließt Stefan Wagner-Schlee ab und hofft, dass das Vereinsleben nach den langen Corona-bedingten Einschränkungen nun nach und nach wieder mit Leben gefüllt werden kann.