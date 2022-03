158 Festnahmen – aber das Problem bleibt

In den Niederlanden stehen hunderte junger Männer bereit, um in NRW Geldautomaten zu sprengen - Dienstagnacht in Hagen zugeschlagen

Am 25. Februar sprengten Täter den Automaten in dieser Sparkassenfiliale in Borchen (Kreis Paderborn) und entkamen mit dem Geld

In den ersten neun Wochen dieses Jahres haben Banden allein in NRW 49 Geldautomaten in die Luft gejagt. 16 Mal mussten sie ohne Beute fliehen, und in vier Fällen weiß die Polizei noch nicht, ob sie etwas mitgenommen haben – weil der Schaden am Automaten und am Gebäude so immens ist, dass sich die Frage noch nicht klären ließ. „Es gab vor einiger Zeit im Münsterland den Fall, dass eine Filiale eineinhalb Jahre geschlossen bleiben musste, weil die Schäden an der Statik so enorm waren“, sagt Volker Willner, der Sprecher des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe.