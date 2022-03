1600 Bäume allein im Revier Buke gepflanzt

Bei der Bürgerpflanzaktion wurden auf kahlen Sturm- und Borkenkäferflächen junge Pflanzen von 15 verschiedenen Baumarten in den Boden gebracht. Die Helferinnen und Helfer im Alter von zwei bis 82 Jahren haben allein im Revier Buke 1600 Bäume gepflanzt. Dabei haben sie den Pflanzen auf selbst bemalten Baumscheiben kleine Botschaften mitgegeben.

„ Es scheint, als wiederhole sich die Geschichte. “ Anton Rüter

Für Anton Rüter (82) ist das Engagement auf der Fläche nicht das erste Mal. „Ich weiß noch, wie ich damals als kleiner Junge hier mit dem Schimmel von unserem Bauernhof auf den Flächen das Reisig nach den Reparationshieben geholt habe. Jetzt ist der Wald wieder weg. Es scheint, als wiederhole sich die Geschichte“, sagt Anton Rüter.

Klimastabilen Mischwald aufbauen

Umso wichtiger sei es, jetzt einen klimastabilen Mischwald aufzubauen, weiß Revierförster Frank Florian Bitter. Es gibt bei der Wiederaufforstung der nordrhein-westfälischen Wälder so viel zu tun wie nie zuvor. Über 115.000 Hektar zerstörten Wald müssen die Försterinnen und Förster Nordrhein-Westfalens neu begründen. Bei der Mitmachaktion steht aber nicht nur das Pflanzen im Mittelpunkt. „Am wichtigsten ist heute, dass wir mit vielen Menschen über den Wald und unsere Arbeit im Wald sprechen konnten“, sagt Frank Florian Bitter.

Gestaltung der individuellen Baumscheiben. Timo Müller mit Tochter Lisa wollen dem Wald nach den Dürrejahren wieder auf die Sprünge helfen. Foto: Frank Florian Bitter, Wald und Holz NRW

Auch Regionalforstamtsleiter Roland Schockemöhle zeigte sich begeistert vom Engagement der zahlreichen Helferinnen und Helfer. „Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen hier heute den Weg in den Wald gefunden haben. Bei allem schwierigen und aufreibenden Themen, die gerade überall an der Tagesordnung sind, ist so ein Pflanztermin mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ein toller Kontrastpunkt. Bäume pflanzen ist ein echter Akt gelebter Solidarität! Wer denkt schon im Alltag an das, was vielleicht mal in 200 Jahren ist?“, sagt Roland Schockemöhle.

Über den Wald der Zukunft ins Gespräch kommen

Auch am kommenden Samstag lädt das Regionalforstamt Hochstift dazu ein, sich aktiv für den Klimaschutz zu engagieren und ins Gespräch über den Wald der Zukunft zu kommen. Dann sind die Reviere Borchen, Bad Driburg, Hardehausen und Marienmünster an der Reihe. Die Pflanzaktionen laufen von 9 bis 14 Uhr. Benötigt wird allein ein 3G-Nachweis, angemessene Kleidung und ein eigener Spaten. Mehr Informationen und detaillierte Standortkarten: wald.nrw/aktuelle-meldungen/das-hochstift-pflanzt.