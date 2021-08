160.000 Besucher auf Libori light

Paderborn

Die Konzertmusik im Paderquellgebiet ist verstummt, die Karussells und der Pottmarkt sind abgebaut: Neun Tage Libori light sind Geschichte. Was bleibt, sind die Erinnerungen an eine schöne wie auch abwechslungsreiche Zeit. 160.000 Besucher sind nach Angaben der Stadt auf dem Pottmarkt und auf der Kirmes gezählt worden. Die Veranstalter sind mit der Verlauf überaus zufrieden, wie sich am Montag zeigte.

Von Ingo Schmitz