161 statt 70 km/h: Polizei erwischt Raser in Paderborn

Die Polizei hat bei Geschwindigkeitskontrollen einen Autofahrer erwischt, der auf der Bundesstraße 64 in Sande mit 161 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs war. In Delbrück fiel zudem ein Fahrzeug mit explosionsartigen Knallgeräuschen auf.

Tempoverstöße und verbotene Knallgeräusche: Kontrollen auf der B64 in Sande und in Delbrück

Die Kontrollen der Paderborner Polizei am Mittwochnachmittag auf der B64 und in Delbrück hatten den Schwerpunkt „Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie verbotene Manipulationen an Kraftfahrzeugen“.

Auf der B64 bei Paderborn-Sande waren den Polizeiangaben von Donnerstag zufolge innerhalb weniger Stunden insgesamt 60 Fahrzeuge zu schnell. Um 19.30 Uhr war ein Audi-Fahrer in Richtung Paderborn statt der erlaubten 70 km/h mit 161 km/h unterwegs. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren, in dem laut neuem Bußgeldkatalog ein Regelsatz von 700 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte vorgesehen sind. Weitere 15 Fahrer erwarten Bußgelder in dreistelliger Höhe und Punkte in Flensburg.

In der Delbrücker Innenstadt fielen zwei Fahrer auf, die ein Mobiltelefon nutzten und gleichzeitig nicht angegurtet waren. Bei einem waren die Vorderreifen seines VW Polo bis unter die Verschleißgrenze abgefahren. Auch hier wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Gegen 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte auf der Boker Straße auf einen BMW-Fahrer aufmerksam. Unmittelbar nach kurzen Beschleunigungen waren aus dem Auspuff explosionsartige Knallgeräusche wahrnehmbar. Die Polizei erklärt dazu: „In der Regel entsteht dies durch eine Manipulation der Motorelektronik, wodurch Kraftstoff in die heiße Abgasanlage gelangt und sich hier entzündet.“ Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht. Der 23-jährige Fahrer gab zu, mittels einer Handy-App in die Fahrzeugtechnik eingegriffen zu haben. Das Auto und das Mobiltelefon wurden sichergestellt. Sollte sich bei den jetzt folgenden Ermittlungen bestätigen, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist, kommt auf den Fahrer ein Bußgeld über 90 Euro zu. Außerdem hat er dann die knapp vierstelligen Kosten des Verfahrens zu tragen.