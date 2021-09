17-Jährige schwerverletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Delbrück hat am Sonntagabend ein 17-Jährige schwere Verletzungen erlitte. Der Unfall ereignete sich gegen 19.35 Uhr im Kreuzungsbereich der Lippstädter Straße mit der Suternstraße.

Die junge Frau war nach Angaben der Polizei von Montagvormittag mit einem Kleinkraftrad auf der Lippstädter Straße in Richtung Delbrück unterwegs. Ein 19-jähriger Opelfahrer wollte, von der Suternstraße aus kommend, in die Lippstädter Straße in Richtung Mantinghausen überqueren. Er hielt zunächst an, fuhr dann aber geradeaus in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 17-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in die Uniklinik nach Münster. Der Opel wurde abgeschleppt.