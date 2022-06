17-jähriger Roller-Fahrer schwer verletzt

Ein 17-jähriger Schloß Holte-Stukenbrocker ist bei einem Unfall am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Der junge Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren werden.

Zuvor hatte ein 51-jähriger Ford-Fahrer gegen 21.55 Uhr den Bahndamm befahren und beabsichtigte, in eine Einfahrt abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 17-jährigen Roller-Fahrer, der den Bahndamm in Richtung Oerlinghauser Straße entlang fuhr. Sein 18-jähriger Sozius blieb ebenso unverletzt wie der Autofahrer aus Bielefeld. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2500 Euro.