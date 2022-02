Nach Unfall auf der Brackweder Straße in Bielefeld-Senne

Bielefeld

Der junge Bielefelder, der in der Nacht zu Sonntag von einem Auto erfasst wurde, schwebt immer noch in Lebensgefahr. Das bestätigte Polizeisprecherin Hella Christoph am Dienstagnachmittag auf Anfrage.

Von Kerstin Sewöster