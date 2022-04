17 junge Menschen büffeln Deutsch

Der erste Sprachkurs für Flüchtlinge aus der Ukraine ist an der Volkshochschule Höxter-Marienmünster bereits gestartet. Die jungen Menschen lernen sind sehr dankbar und lernen fleißig Deutsch.

Höxter: Erster Sprachkurs für Flüchtlinge aus der Ukraine an der VHS Höxter-Marienmünster

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Deutsch-Sprachkurses aus der Ukraine nehmen das neue Sprachangebot an der Volkshochschule Höxter-Marienmünster dankbar an. Dozentin Christiane Harbort-Ring (Dritte von rechts) und VHS-Leiter Rainer Schwiete (rechts) sind vom Lerneifer der jungen Menschen begeistert.

„Mittlerweile sind 17 junge Leute fleißig dabei und lernen dreimal in der Woche Deutsch“, stellt VHS-Leiter Rainer Schwiete heraus. Auch wenn noch viele Fragen offen seien, unter anderem was mögliche Finanzierungen von Sprachkursen betreffen würde, seien sie an der Volkshochschule aktiv geworden. „Wir wollten wir schnellstmöglich einsteigen, um den Menschen eine Perspektive zu bieten“, hob Schwiete hervor.