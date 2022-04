1750 Bürger erhalten nun Post

Höxter

Die Meinung der älteren Bürgerinnen und Bürger in Höxter ist gefragt: 1750 Menschen ab dem 65. Lebensjahr sind nun am Zuge. In Kürze werden sie Post von der Stadt erhalten. „Machen Sie mit“, lautet dazu die kurze und unmissverständliche Aufforderung. „Älter werden in Höxter“ heißt das Motto. Ein erheblicher Mehrwert für die Kreisstadt und die älteren Bürger wird erwartet.

Von Jürgen Drüke