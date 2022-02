18 Schlüssel für Dienstwagen gestohlen

Rätselhafte Einbrüche bei Pflegediensten in Halle und Steinhagen - Vier Autos geklaut und drei später in der Nähe geparkt

Halle/Steinhagen

Letztlich rätselhafte Einbrüche, die augenscheinlich einen Zusammenhang haben, sind am Wochenende bei Pflegediensten in Halle und Steinhagen zu verzeichnen gewesen. Es wurden insgesamt 18 Autoschlüssel für Dienstwagen entwendet, vier Autos gestohlen, drei davon später in der Nähe abgestellt.

Von Stefan Küppers