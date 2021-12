18 Unternehmen zahlen

Zwei Männer aus Paderborn müssen sich am Montag, 17. Januar, vor der Strafkammer I am Landgericht Detmold verantworten. Ihnen wird unter anderem gemeinschaftlicher gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Ein Schlänger ist der Beihilfe angeklagt.

Die Beschuldigten W. (50) und B. (48) aus Paderborn sollen laut Anklagebehörde im Namen einer PW Logistik UG mit Sitz in Horn-Bad Meinberg ein Schreiben entworfen haben, das mit dem Betreff „Handelsregister Neueintragung“ versehen gewesen sei. Dann sei – eingeleitet mit dem Satz „in dem vorgenannten Verfahren werden folgende Positionen offeriert“ – die Auflistung der Posten erfolgt: Veröffentlichung des Handelsregistertextes, Sonderzuschläge und Abschläge sowie Mehrwertsteuer. Die Gesamtzahlungsverpflichtung sei mit 599,76 Euro ausgewiesen worden. Als Unterzeichner habe das Schreiben „das Unternehmensregister“ ausgewiesen.

Auf die rechte obere Ecke sei das Wort „Terminsache“ gesetzt worden, um so die Eilbedürftigkeit zu unterstreichen. Das Gesamtbild der Rechnung habe den Eindruck erwecken sollen, dass die Eintragung in das Handels- beziehungsweise Un­ter­­nehmensregister in Rechnung gestellt werde. Die beiden Angeklagten hätten das Schreiben zwischen Mai und Juli 2018 an viele Unternehmen verschickt, von denen sie gewusst hätten, dass diese erst kurz zuvor gegründet worden waren. 18 Unternehmen hätten jeweils 599,76 Euro gezahlt. In neun Fällen hätten Firmen stattdessen den Sachverhalt angezeigt.

Die Beihilfehandlung des Angeklagten G. (58) aus Schlangen habe darin bestanden, dass er in Kenntnis des Geschäftsmodells von W. und B. als Geschäftsführer der PW Logistik UG fungiert und das Geschäftskonto für die Zahlungseingänge angelegt habe.