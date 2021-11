1800 Booster-Termine bereits vergeben

Impfangebot des Kreises Höxter ab Mittwoch in Schule in Höxter-Lütmarsen – Termine können ab sofort über Buchungsportal vereinbart werden

Höxter

Jetzt kann zügig geboostert werden! Die Impfstelle des Kreises geht am Mittwoch an den Start. Öffnungszeiten: von 12 bis 19 Uhr. Die Termine für die Impfstelle in Lütmarsen können ab sofort vereinbart werden – und laut einer Information des Kreises am Montagabend haben sich bereits 1800 Personen innerhalb eines Tages eine Termin gesichert.