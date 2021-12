19-Jähriger stirbt bei Alleinunfall

Tödlich verunglückt ist am Sonntagmorgen ein 19-jähriger Pkw-Fahrer auf der Borgholzhausener Straße in Melle, kurz vor der Borgholzhausener Stadtgrenze.

Der Polizei war gegen 6.20 Uhr ein brennendes Gebüsch neben der Straße gemeldet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um einen verunfallten Pkw handelte, der in Vollbrand stand. Im Fahrzeuginneren entdeckten sie einen Leichnam, bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Das Absuchen der Umgebung nach weiteren Unfallbeteiligten verlief ergebnislos.

Durch polizeiliche Ermittlungen wurde die Halterin des verunfallten Mercedes C-Klasse in einem Hotel in Melle ausfindig gemacht. Der Polizei gegenüber erklärte die 22-Jährige, dass ein 19-jähriger Mann aus Lindern (Landkreis Cloppenburg) mit ihrem Pkw davongefahren war. Ihren Angaben nach stand der Mann vermutlich unter Alkoholeinfluss und hatte keinen Führerschein.

An einem Baumstumpf in die Luft katapultiert

Nach Stand der Ermittlungen befuhr der 19-Jährige die Straße Richtung Borgholzhausen, als er in einem Waldstück in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, über den Grünstreifen fuhr und sein Auto an einem Baumstumpf in die Luft katapultiert wurde. Mit dem Dach voran prallte die C-Klasse gegen einen Baum, wurde vollkommen zerstört, der Motorblock herausgerissen. Die Identifizierung des Modells war nur noch anhand des Kennzeichens möglich.

Die Polizei geht davon aus, dass der junge Mann unmittelbar beim Aufprall sein Leben verlor. Infolge des Aufpralls geriet das Fahrzeug in Brand. Am Vormittag wurden die Angehörigen unter Hinzuziehung eines Kriseninterventionsteams benachrichtigt. Aufgrund des belastenden Einsatzes fanden bei Polizei und Feuerwehr erste Einsatznachbereitungen statt, weitere Hilfsangebote folgen.