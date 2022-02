19 neue Schiedsrichter ausgebildet

Seit 2015 werden an der Gesamtschule Paderborn-Elsen unter Leitung von Bernd Aschhoff-Becker, Joel Burow und Erich Drotleff Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft ausgebildet. Nun konnten wieder 19 erfolgreiche Absolventen in der Aula der Gesamtschule ihre Urkunde entgegennehmen.

Erich Drotleff, Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses, betonte dabei nicht ohne Stolz, dass der Kreis Paderborn dank dieser Ausbildung nicht unter Schiedsrichtermangel leide wie andere Kreise. Schulleiter Siegfried Martini – früher ebenfalls leidenschaftlicher Fußballer – hob besonders die Arbeit von Bernd Aschhoff-Becker hervor, der, nachdem er 2018 den Ehrenamtspreis gewonnen hatte, nichts von seinem Engagement eingebüßt habe und im wahrsten Sinne des Wortes „am Ball bleibt“. Joel-Fabrice Burow – ehemaliger Absolvent der Schiedsrichter-AG, aktiver Schiedsrichter und Schüler der Q1 der Gesamtschule – unterstützt die AG durch sein technisches Know-how.

Der stellvertretende Landrat Hans-Bernd Janzen erinnerte daran, dass das Wort „Schiedsrichter“ bereits im 16. Jahrhundert unter dem Begriff „Schiede-Mann“ auftauchte – jemand, der eine Entscheidung trifft. Er lobte den Mut, Schiedsrichter zu werden und damit die Verantwortung für schnelle Entscheidungen zu übernehmen.

In diesem Jahr waren es nicht nur Schüler der Gesamtschule, die die Ausbildung absolvierten. Wie die Schule mitteilte, waren auch Schüler aus Ahden, Etteln und Salzkotten dabei, die den Weg und die Mühe nicht scheuten, die AG am Dienstagnachmittag in Elsen besuchen zu können. Nachdem im vergangenen Jahr zwei Väter mit ihren Söhnen mit von der Partie gewesen sind, wagte sich diesmal eine Mutter mit ihrem Sohn an die Ausbildung. Die neuen Schiedsrichter sind: Noah Seidensticker, Jan-Luca Meier, Christoph Schweizer, Cornelia Schweizer, Hannes Liggesmeier, Maximilian Burshille , Marco Bokel, Agon Beka, Simon Menke, Luis Hartmann, Mattis Schettke, Jeremy Driesner, Ben Stein, Mohammed Tassmart, Anton Kohlmann, Henry Kröger Anton, Mohamad Bakhshi, Sam Schrammen, Theo Heger.