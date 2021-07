„1955 waren es glänzende Schützenfesttage“

Jungschützen überraschen 99-jährige Karoline Mertens – Ex-Regentin aus der Großgemeinde Marienmünster erinnert sich gerne an die Zeit vor 66 Jahren zurück

Bredenborn

Das traditionsreiche Libori-Schützenfest in Marienmünster-Bredenborn ist am Wochenende zwar pandemiebedingt ausgefallen. Aber in einem kleinen Rahmen feierten die Jungschützen dennoch und führten eine außergewöhnliche Ehrung durch: Sie ehrten Karoline Mertens, die vor genau 66 Jahren „Bredenborner Jungschützenkönigin“ war.

Von Heinz Wilfert